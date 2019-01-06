Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Fabregas'ta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde yer alan İspanyol orta saha Cesc Fabregas'ın yeni takımı belli oldu.
6 Ocak 2019 Pazar, 18:52:32
Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı

Fenerbahçe'nin bir süredir yakından takip ettiği Cesc Fabregas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı

İspanyol yıldız, dün FA Cup'ta oynanan Nottingham Forest mücadelesiyle Chelsea formasını son kez giydi.

Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı

Maça ilk 11'de başlayan Fabregas, karşılaşmanın 30. dakikasında penaltı kaçırdı. Yıldız oyuncu, 86. dakikada alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.

Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı

Oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan İspanyol orta saha, maçın ardından yaptığı açıklamayla Chelsea'ye veda etmişti.

Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı

Fenerbahçe'nin Fabregas transferinde önemli bir yol kaydettiği ve Başkan Ali Koç'un transferi bitirmek için İngiltere'ye gittiği iddia edilmişti.

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