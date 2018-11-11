Erwin Koemandan futbolculara motivasyon konuşması! - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Erwin Koeman'dan futbolculara motivasyon konuşması!

    Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi Koeman, futbolcularla bir toplantı yaptı
    11 Kasım 2018 Pazar, 12:47:32 Güncelleme: 12:49:49
    Erwin Koemandan futbolculara motivasyon konuşması!

    Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan ve maç eksiğiyle 16. sıraya düşen Fenerbahçe,bugünkü Alanyaspor karşılaşmasıyla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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    Erwin Koemandan futbolculara motivasyon konuşması!

    Takımın yeni teknik direktörü Erwin Koeman öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi;

    Erwin Koemandan futbolculara motivasyon konuşması!

    "G.Saray derbisinde iyi bir mücadele ile berabere kaldık. Anderlecht'i ise mağlup ederek harika bir iş yaptık."

    Erwin Koemandan futbolculara motivasyon konuşması!

    "İyi bir hava yakaladık. Ligde üst sıralara tırmanmalıyız. 1 galibiyet bizi kendimize getirir. Bunun için aynı hırs ve konsantrasyonla sahada olmalıyız"

    Erwin Koemandan futbolculara motivasyon konuşması!

    Bu arada sarı-lacivertliler, 11 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak.

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