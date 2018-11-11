Erwin Koemandan futbolculara motivasyon konuşması! - Galeri - Fotomaç
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Erwin Koeman'dan futbolculara motivasyon konuşması!
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi Koeman, futbolcularla bir toplantı yaptı
11 Kasım 2018 Pazar, 12:47:32
Güncelleme: 12:49:49
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan ve maç eksiğiyle 16. sıraya düşen Fenerbahçe,bugünkü Alanyaspor karşılaşmasıyla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
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Takımın yeni teknik direktörü Erwin Koeman öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi;
"G.Saray derbisinde iyi bir mücadele ile berabere kaldık. Anderlecht'i ise mağlup ederek harika bir iş yaptık."
"İyi bir hava yakaladık. Ligde üst sıralara tırmanmalıyız. 1 galibiyet bizi kendimize getirir. Bunun için aynı hırs ve konsantrasyonla sahada olmalıyız"
Bu arada sarı-lacivertliler, 11 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak.