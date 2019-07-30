Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih'e konuk oldu ve müsabakadan 6-1 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu. Yanı sıra sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Alex de Souza ve Hooijdonk mücadeleyi değerlendirdi. İşte o açıklamalar...
30 Temmuz 2019 Salı 23:51
Güncelleme: 31.07.2019 00:11
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex ise maçtan sonra yaptığı konuşmasında müsabaka sonucunu normal karşıladığını belirtti.
Alex de Souza, "Çok normal diye düşünüyorum, iki takımın kalite farkını düşününce.
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Bayern Münih Almanya'da, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynuyor.