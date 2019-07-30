Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih'e konuk oldu ve müsabakadan 6-1 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu. Yanı sıra sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Alex de Souza ve Hooijdonk mücadeleyi değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

30 Temmuz 2019 Salı 23:51 Güncelleme: 31.07.2019 00:11
Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex ise maçtan sonra yaptığı konuşmasında müsabaka sonucunu normal karşıladığını belirtti.

Alex de Souza, "Çok normal diye düşünüyorum, iki takımın kalite farkını düşününce.

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Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması!

Bayern Münih Almanya'da, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynuyor.

Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması!

Fenerbahçe'ye bakmamız, ihtiyaçlarını analiz etmemiz lazım.

Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması!

Yönetim ve teknik ekip bunu analiz edecektir. Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı.

Ersun Yanal'dan Bayern Münih açıklaması!

Oyunculara bireysel bakınca hepsi iyi ama önce takım olmak gerekiyor.

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