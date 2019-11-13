Ersun Yanal ısrarla istiyor! Kupa canavarı Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızları gündemine almaya devam ediyor. Ersun Yanal, bir eşi daha olmayan ve kaldırmadığı kupa kalmayan dünya yıldızının takıma katılmasını istiyor. İşte Fenerbahçe'nin dev transfer operasyonu...

13 Kasım 2019 Çarşamba 07:29 Güncelleme: 13.11.2019 07:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





