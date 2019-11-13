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Ersun Yanal ısrarla istiyor! Kupa canavarı Fenerbahçe'ye
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızları gündemine almaya devam ediyor. Ersun Yanal, bir eşi daha olmayan ve kaldırmadığı kupa kalmayan dünya yıldızının takıma katılmasını istiyor. İşte Fenerbahçe'nin dev transfer operasyonu...
13 Kasım 2019 Çarşamba 07:29
Güncelleme: 13.11.2019 07:29
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SüperLig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti.
Yönetimden Juventus ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'yi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu diğer isim de ortaya çıktı.
Ersun Yanal, kariyerinde kaldırmadığı kupa kalmayan yıldız futbolcunun devre arasında kadroya katılmasını istiyor.
İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Chelsea'de forma şansı bulamayan ve gelecek planlamasında da yer almayan Pedro'nun transferini talep ettiği öğrenildi.