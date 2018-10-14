Erman Toroğlu: Ali Koç amatörce iş yapıyor - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Erman Toroğlu: "Ali Koç amatörce iş yapıyor"

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
    14 Ekim 2018 Pazar, 10:50:28
    Erman Toroğlu: Ali Koç amatörce iş yapıyor

    "Başkan geldi, bir şeyler yapıyor, herkes takıldı, ne oldu diyor. Ali Koç bunları profesyonel olduğu için mi, amatör olduğu için mi yapıyor? Ali Koç'un şu anda yaptıkları amatörce. Çok profesyonelce yaptığını düşünüyorsa, deniz bitti."

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Erman Toroğlu: Ali Koç amatörce iş yapıyor

    "Bir takımda gruplaşma nasıl olur? Gruplaşmayı kimler yapar? Oynayan, oynamayan ve teknik direktör ile menajerle anlaşamayanlar yapar. Teknik direktör ve menajerin getirdiğiyle, başkasının getirdiği gruplaşma yapar. Teknik direktör getirdiğini oynatır, diğeri beni niye oynatmıyor der."

    Erman Toroğlu: Ali Koç amatörce iş yapıyor

    "Rize'de takım 3 yiyor. Ali Koç seyircinin önüne gidiyor, Mehmet Topal da, Volkan da geliyor. Comolli orada, darmaduman bir olay. Başkan, menajer, kaptan..."

    Erman Toroğlu: Ali Koç amatörce iş yapıyor

    "Zaten siz toz şeker olmuşssunuz. Seyirciden doğru konuşan da var, sallayan da. Oraya gitsen her şeye hazır olacaksın. Oyuncu küfür etse ne olacak? Ki sana etmediler ama oyunculara ettiler. Oyuncuları niye o hale düşürüyorsun?"

    Erman Toroğlu: Ali Koç amatörce iş yapıyor

    "Başkan önce papazları çağıracaktı. Papazlarla konuş, ötekilerle ayrı konuş. Comolli ile falan ayrı konuş. Hepsini bir süzgeçten geçir, sonra konuş. Sen önce konuşursan, oyuncu sana cevap veriyor."

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