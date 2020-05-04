Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de Caner Erkin gündemden çıkarılırken ilk hedef Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyu kadroya katmak. Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği milli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerilecek. İşte tüm detaylar...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 12:08
Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak

Fenerbahçe gündemini son zamanlarda Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin meşgul ediyor...

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Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak

Sarı lacivertliler iki oyuncu için de kararını verdi, rotasını belirledi. Caner gündemden çıkarılırken ilk hedef 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ü kadroya katmak olacak.

Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak

BEŞİKTAŞ KIRILMAYACAK!

Sabah'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına rağmen sarı-lacivertli yönetimin, Beşiktaş'la ilişkilerini bozmama adına transfer dönemi başlayana kadar Gökhan'la görüşme yapmayacağı belirtildi.

Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak

Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği milli oyuncunun yıllık 1 milyon Euro civarında bir maliyetinin bulunduğu, 1 yıllık sözleşme önerileceği bildirildi.

Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak

F.BAHÇE SAHAYA İNİYOR

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde idman yapan sarı-lacivertli futbolcular, bugün Samandıra'da gruplar halinde çalışacak.

Emre Belözoğlu istedi! Fenerbahçe teklif yapacak

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. İdmanını tamamlayan yerini yeni gruba bırakacak.

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