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Dünyaca ünlü hocanın menajeri resmen açıkladı! "10 gün içinde Fenerbahçe'yle..."
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar'ı getiren ve yeni sezon için henüz bir hocayla anlaşmayan Fenerbahçe'de ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin ismi gündeme gelmişti. Pellegri'nin menajeri Jesus Martinez, flaş itiraflarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
22 Haziran 2020 Pazartesi 16:48
Güncelleme: 22.06.2020 17:36
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor.
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Önümüzdeki sezon adına Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleriyle görüşen sarı-lacivertli ekipte dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de ismi anılmıştı.
66 yaşındaki Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, gündemle ilgili değerlendirmeler yaparken, flaş bir itirafta bulundu.
İŞTE MARTINEZ'İN AÇIKLAMALARI
"Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek."
"Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok."