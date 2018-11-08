Dev tartışmaya Rıdvan Dilmen de katıldı! 'Hagi mi Alex mi?'
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hagi mi Alex mi?, Messi mi Ronaldo mu?, lakabı neden 'şeytan'? sorularına yanıt verdi
8 Kasım 2018 Perşembe, 10:28:52
Güncelleme: 10:32:48
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Rıdvan Dilmen, Yotuube kanalından birbirinden ilginç sorulara yanıt verdi.
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TEKNİK ADAMLIK YAPMAMA SEBEBİ...
Bunun iki sebebi var. Birincisi sağlık sebepleri. Diğeri de Türkiye'de teknik direktörlüğün zor olduğunu görüyoruz. Benim oyunculuk yıllarımda futbol ekonomisi yokken yılda 4-5 başkan değişirdi. Şimdi gelenler koltuğa yapışıyor. Bu tabii ki başkanlar parayı ceplerine atıyor anlamında değil. Eskiden ceplerinden veriyorlardı, antrenörler kalıcı oluyordu. Şimdi ise en kolay yol antrenörü göndermek.
BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ GİDİŞİN NEDENİ...
Başarı ve başarısızlıklarda yönetim, teknik ekip ve oyuncular hep birliktedir. Teknik direktör başarılı, başkan başarısız ayrımı olmaz. Önemli olan sadece sahada değil saha dışında da takım olmaktır. Beşiktaş ve Şenol Güneş 4 yıldır başarılı sezonlar geçirdi.
ÇOK UĞRAŞIYORLAR
Çok uğraşıyorlar. Beşiktaş Şenol Güneş birlikteliğini bozmak için çok uğraşıyorlar. Başaramazlar çünkü Şenol Hoca ve taraftar birbirini seviyor. Fikret Orman da Şenol Güneş'den, Şenol Güneş de Fikret Orman'dan memnun. Bu tuhaf algıyı anlamış değilim.
YESİÇ'E SİNİRLİ Mİ?
O pozisyondayken ıslak bir zemin vardı ve aramızda mesafe vardı. Darbe geldiği zaman ben bitti diye düşünmüştüm. Sıkıntılı bir süreç yaşadığında kendisini ziyaret etmiştim. O da beni ziyaret etti. Ben hayatımda namus ve vatan dışında nefret ve kinle yaşayan bir insan olmadım. O da kariyerimin bitmesine sebep olmak istemezdi. Kendisine nefret ve kin tutmuyorum.