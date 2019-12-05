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Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi
Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Türüç, takımının şampiyonluk iddiasına ilişkin önemli açıklamalar yaparken ezeli rakipleri Galatasaray'dan örnek verdi. İşte o sözler...
5 Aralık 2019 Perşembe 09:07
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Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
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Sabah'a konuşan yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Göztepe maçında biraz şanslı olsaydık ve hakem biraz daha iyi maç yönetseydi belki 5-6 gol atabilirdik. Penaltı kaçırıldı, hemen geliştirdiğimiz atakta gol atarak 2-1 öne geçtik. Ama VAR kararıyla iptal oldu. Hakem sağ olsun.
Göztepeberarberliği bizi hırslandırdı. Burada beraberlik, mağlubiyet gibi görülüyor. Büyük takımda, büyük camiada böyle oluyor. İnşallah Gençlerbirliği karşısında güzel bir oyunla kazanarak kendimizi affettireceğiz.
Şu anda liderin 5 puan gerisindeyiz, 2 maçlık fark demek. Geçen sene Galatasaray 8 puan geriden gelerek şampiyon oldu. Allah'ın izniyle ilk yarıda kalan 4 maçımızı kazanırsak lider olacağımızı düşünüyorum.