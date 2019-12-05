Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Türüç, takımının şampiyonluk iddiasına ilişkin önemli açıklamalar yaparken ezeli rakipleri Galatasaray'dan örnek verdi. İşte o sözler...

5 Aralık 2019 Perşembe 09:07
Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Sabah'a konuşan yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Göztepe maçında biraz şanslı olsaydık ve hakem biraz daha iyi maç yönetseydi belki 5-6 gol atabilirdik. Penaltı kaçırıldı, hemen geliştirdiğimiz atakta gol atarak 2-1 öne geçtik. Ama VAR kararıyla iptal oldu. Hakem sağ olsun.

Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Göztepe berarberliği bizi hırslandırdı. Burada beraberlik, mağlubiyet gibi görülüyor. Büyük takımda, büyük camiada böyle oluyor. İnşallah Gençlerbirliği karşısında güzel bir oyunla kazanarak kendimizi affettireceğiz.

Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Şu anda liderin 5 puan gerisindeyiz, 2 maçlık fark demek. Geçen sene Galatasaray 8 puan geriden gelerek şampiyon oldu. Allah'ın izniyle ilk yarıda kalan 4 maçımızı kazanırsak lider olacağımızı düşünüyorum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN