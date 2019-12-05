Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Göztepe maçında biraz şanslı olsaydık ve hakem biraz daha iyi maç yönetseydi belki 5-6 gol atabilirdik. Penaltı kaçırıldı, hemen geliştirdiğimiz atakta gol atarak 2-1 öne geçtik. Ama VAR kararıyla iptal oldu. Hakem sağ olsun.