Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...

Transfer dönemlerinde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan ve son olarak Fenerbahçe'nin kiralaması gündemde olan Michy Batshuayi için karar verildi. Chelsea, oyuncuyu satmak isterken fiyatını da sabitledi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Haziran 2020 Pazartesi 12:51 Güncelleme: 08.06.2020 13:29
Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, takımdaki geleceği merak edilen Belçikalı forvet Michy Batshuayi hakkında kararını verdi.

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Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...

Adı son dönemlerde kiralık olarak Fenerbahçe'ye de yazılan golcü futbolcunun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...

Fransız forvet Olivier Giroud'nun sözleşmesini sürpriz bir şekilde uzatan Chelsea, Leipzig forması giyen Timo Werner'in transferini de bitirmişti.

Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...

22 yaşındaki genç golcü Tammy Abraham ile birlikte takımdaki forvet sayısında artış yaşanan İngiliz ekibinde bir ismin gözden çıkartılacağı ve bu oyuncunun da Batshuayi olacağı ifade edildi.

Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...

Britanya basınından Daily Express'te yer alan habere göre Chelsea, Belçikalı futbolcusunu satmak istiyor ve belirlediği bonservis bedeli ise 45 milyon Euro...

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