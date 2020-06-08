Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...

Transfer dönemlerinde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan ve son olarak Fenerbahçe'nin kiralaması gündemde olan Michy Batshuayi için karar verildi. Chelsea, oyuncuyu satmak isterken fiyatını da sabitledi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)