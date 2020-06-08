Chelsea Batshuayi'nin fiyatını belirledi! Fenerbahçe...
Transfer dönemlerinde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan ve son olarak Fenerbahçe'nin kiralaması gündemde olan Michy Batshuayi için karar verildi. Chelsea, oyuncuyu satmak isterken fiyatını da sabitledi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Haziran 2020 Pazartesi 12:51
Güncelleme: 08.06.2020 13:29
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, takımdaki geleceği merak edilen Belçikalı forvet Michy Batshuayi hakkında kararını verdi.
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Adı son dönemlerde kiralık olarak Fenerbahçe'ye de yazılan golcü futbolcunun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
Fransız forvet Olivier Giroud'nun sözleşmesini sürpriz bir şekilde uzatan Chelsea, Leipzig forması giyen Timo Werner'in transferini de bitirmişti.
22 yaşındaki genç golcü Tammy Abraham ile birlikte takımdaki forvet sayısında artış yaşanan İngiliz ekibinde bir ismin gözden çıkartılacağı ve bu oyuncunun da Batshuayi olacağı ifade edildi.
Britanya basınından Daily Express'te yer alan habere göre Chelsea, Belçikalı futbolcusunu satmak istiyor ve belirlediği bonservis bedeli ise 45 milyon Euro...