Ali Şen: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak!

ALİ KOÇ SEÇİLDİĞİ DÖNEMDE TARAFTARDA BÜYÜK BİR BEKLENTİ YARATMIŞTI AMA BEKLENTİ KARŞILANMADI GİBİ GÖRÜNÜYOR. SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Bundan dolayı da kaşları çatanlar var. Ben ilk seçildiğim dönemde de takım kötü durumdaydı. Kendi dönemime benzetiyorum şu anda yaşananları. Hatta taraftarın 'Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganı o dönemde başladı söylenmeye. Çok iyi transferler yaptık, çok çaba sarf ettik ve takım şampiyon oldu. Ali Koç başkanlığında da bu kötü dönemin geçeceğine ve Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de, hem Avrupa'da şampiyon olacağına inanıyorum.