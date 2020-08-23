HaberlerGaleriUsta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! "Yapamadılar yazık ettiler"
Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! "Yapamadılar yazık ettiler"
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'la karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi Fotomaç yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlı takımın son durumunu değerlendirirken, kulübün transfer politikasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...
23 Ağustos 2020 Pazar 09:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş, deyim yerindeyse yolda bulduğu Şampiyonlar Ligi biletini kullanabilecek mi? Benim için bütün hikaye bu... Üç maç oynayıp turları geçersen yaklaşık 30 milyon Euro kazanacaksın... Süper Lig'de 40 hafta mücadele sonucunda şampiyon olsan bu kadar kazanamazsın... Hikaye bu kadar basit.
GALERİ DEVAM EDİYOR
O nedenle Beşiktaş yönetiminin şu güne kadar bir golcü almamış olmasını bütün kalbimle kınıyorum... Mazeret yok, ne stoper şarttı, ne sol bek, ne de orta saha... Buna karşılık iyi bir golcü almak, ekmek gibi, su gibi elzemdi... Yapamadılar, yazık ettiler. İşte PAOK maçı geldi çattı.
Şımarık Yunanlılar her şekilde bu maçı kullanmaya hazırlar... Ve ne yazık ki, Beşiktaş olarak biz bu maça en iyi şekilde hazırlandık diyemiyoruz. Çünkü golcümüz yok... Larin, Güven, hangisi oynarsa oynasın işimiz zor... Evet zor ama asla imkansız değil... Beşiktaş'ın asil formalarının futbolculara katacağı güç ve motivasyon yetecektir bu maça kazanmamıza.
BİR MAÇTAN FAZLASI
Artık herkes üzerine düşeni yapmalı. Başta golcüler olmak üzere, yerli ve yabancı tüm Beşiktaşlı oyuncular yüreklerini sahaya sermeleri gerektiğini asla unutmasınlar. Dünyanın bir bölümünün bile ilgiyle izleyeceği bu maçta, 82 milyon ise ekran başına kenetlenecek...
Hep söylediğimiz gibi bu, bir maçtan çok daha fazlası... Beşiktaş, Yunanistan karşısında Milli Takım olarak çıktığı için armasında şanlı bayrağımızı taşıma hakkı elde etti. Şimdi o duyguyu bir kez daha yaşamanın ve yaşatmanın tam zamanıdır.