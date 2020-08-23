Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu! "Yapamadılar yazık ettiler"

Şımarık Yunanlılar her şekilde bu maçı kullanmaya hazırlar... Ve ne yazık ki, Beşiktaş olarak biz bu maça en iyi şekilde hazırlandık diyemiyoruz. Çünkü golcümüz yok... Larin, Güven, hangisi oynarsa oynasın işimiz zor... Evet zor ama asla imkansız değil... Beşiktaş'ın asil formalarının futbolculara katacağı güç ve motivasyon yetecektir bu maça kazanmamıza.