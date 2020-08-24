Ndiaye'nin bonservisi belli oldu! Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Ndiaye'nin bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için gündemine Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi almıştı. Oyuncunun kulübü Stoke City'e kiralama teklifinde bulunan siyah-beyazlılara sürpriz bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

24 Ağustos 2020 Pazartesi 07:27 Güncelleme: 24.08.2020 07:27
Ndiaye'nin bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Mario Lemina transferi, maliyet engeline takılırken, Badou Ndiaye gündemdeki yerini koruyor.

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Ndiaye'nin bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak Stoke City, Ocak 2018'de 16 milyon Euro'ya aldığı futbolcusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli biçti.

Ndiaye'nin bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Rakamın uygun olması üzerine Beşiktaş, teklifi değerlendirmeye aldı.

Ndiaye'nin bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

GELMEYE HAZIR

Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'un 6 aylığına 175 bin Euro karşılığında kiraladığı Badou Ndiaye, tekrar Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Ndiaye'nin bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Süper Lig'e dönüş için Stoke City ile Beşiktaş'ın anlaşmasını bekleyen Senegalli orta sahanın iki kulübün pazarlıklarından çıkacak sonucun ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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