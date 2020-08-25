Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan'a talip olduğu ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin sarı-lacivertli takımdan resmen istediği iddia edilmişti. 25 yaşındaki futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi.

25 Ağustos 2020 Salı 14:24 Güncelleme: 25.08.2020 14:27
Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

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Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip olduğu öne sürülmüştü.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Öyle ki Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 25 yaşındaki futbolcuyu resmen Fenerbahçe'den istediği ifade edilmişti.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Konuyla ilgili milli yıldız Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli flaş açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Milliyet''e konuşan Cenikli yaptığı açıklamalarda; 'Ozan Tufan'a gelen şuan bir teklif yok. Ozan, Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda.

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