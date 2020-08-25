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Kartal Devler Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Selanik'te PAOK'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, savunmada büyük hatalar yaptığı maçı 3-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti. İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler...
25 Ağustos 2020 Salı 23:11
Güncelleme: 25.08.2020 23:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'la karşılaştı.
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Format gereği Selanik'te tek maçlı eleme sistemine göre oynanan mücadeleyi ev sahibi PAOK, 3-1'lik skorla kazandı.
Tzolis (2) ve Pelkas'ın gollerine engel olamayan Beşiktaş'ta Larin'in golü tur için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından Devler Ligi'ne veda eden Kartal, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.