Torinodan Beşiktaşa takas teklifi! Tolgay’ı ver, Bremer’i al...

Torino'dan Beşiktaş'a takas teklifi! Tolgay’ı ver, Bremer’i al...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Antalya kampına götürmediği ve adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tolgay'ın son talibi ise İtalya'dan Torino. İtalyanlar Tolgay karşılığında Bremer'i önerdi.

3 Ocak 2019 Perşembe, 23:28:32 Güncelleme: 07:50:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





