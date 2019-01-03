Torinodan Beşiktaşa takas teklifi! Tolgay’ı ver, Bremer’i al...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Antalya kampına götürmediği ve adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tolgay'ın son talibi ise İtalya'dan Torino. İtalyanlar Tolgay karşılığında Bremer'i önerdi.
3 Ocak 2019 Perşembe, 23:28:32
Güncelleme: 07:50:25
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Beşiktaş'ta Antalya kamp kadrosunda alınmayan Tolgay Arslan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki orta sahanın adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
Yıldız futbolcunun Ozan Tufan karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia ediliyordu.
'Kendine takım bul' denilen Tolgay Arslan için sürpriz bir teklif geldi.
Torino'nun kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübe Tolgay için 3+2+2 milyon euro'luk uzun vadeli ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ifade edilmişti.