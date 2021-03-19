Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karşılaşmaya az bir süre kala oyuncularına son taktiklerini veren Sergen Yalçın hata yapmak istemezken, bugün basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda eğlenceli kareler objektiflere yansıdı. İşte o anlar... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor. Bugün basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...

İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

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