GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karşılaşmaya az bir süre kala oyuncularına son taktiklerini veren Sergen Yalçın hata yapmak istemezken, bugün basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda eğlenceli kareler objektiflere yansıdı. İşte o anlar... (BJK haberi)
19 Mart 2021 Cuma 17:08, Güncelleme 19.03.2021 17:14
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye bileniyor! Antrenmandan ilginç kareler...