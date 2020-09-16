Son dakika Beşiktaş trasnfer haberi: Yeni sezona Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kazandı. Son olarak kadrosunu Josef de Souza ile güçlendiren Kartal, bonservisi Atletico Madrid'de olan Kalinic'i gündemine almıştı. İspanyol ekibi ile pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar forvet için B planını da hazırladı. İşte Hırvat golcüdeki son durum ve Beşiktaş'ın son gözdesi...
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:23, Güncelleme 16.09.2020 10:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Kalinic'te fark 1 milyon Euro! İşte Kartal'ın forvet planı