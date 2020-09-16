Galeri Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Kalinic'te fark 1 milyon Euro! İşte Kartal'ın forvet planı

Son dakika haberi: Kalinic'te fark 1 milyon ! İşte 'ın forvet planı

Son dakika Beşiktaş trasnfer haberi: Yeni sezona Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kazandı. Son olarak kadrosunu Josef de Souza ile güçlendiren Kartal, bonservisi Atletico Madrid'de olan Kalinic'i gündemine almıştı. İspanyol ekibi ile pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar forvet için B planını da hazırladı. İşte Hırvat golcüdeki son durum ve Beşiktaş'ın son gözdesi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kalinic'te fark 1 milyon Euro! İşte Kartal'ın forvet planı

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