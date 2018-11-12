Şenol Güneş olağanüstü hal ilan etti

Maçın ardından soyunma odasında futbolculara, "Şu anda dinlenme zamanı. Gerek fizik gerekse mental olarak dinlenip çalışmalara başlayacağız. Eski günlere dönmek sizin elinizde" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, takımda da radikal kararlar alacak. Özellikle tribünlerin protesto ettiği Oğuzhan ve Sivasspor maçında kadroda yer almayan Tolgay'la özel bir görüşme yapacak olan Güneş, bu futbolcuların bir an önce toparlanmasını istiyor.