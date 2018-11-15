Quaresmaya çılgın teklif! 50 milyon...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Qauresma'nın Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Bir dönem yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez de ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimlerle gündeme gelecek gibi görünüyor.