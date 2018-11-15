Quaresmaya çılgın teklif! 50 milyon... - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Quaresma'ya çılgın teklif! 50 milyon...

    Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'ya Çin'den çılgın bir teklif geldi. Portekizli yıldız için Çin ekibi 8 milyon Euro'yu ( 50 milyon TL'den fazla) gözden çıkardı.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 10:59:34 Güncelleme: 11:16:14
    Quaresmaya çılgın teklif! 50 milyon...

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Qauresma'nın Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Bir dönem yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez de ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimlerle gündeme gelecek gibi görünüyor.

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    Quaresmaya çılgın teklif! 50 milyon...

    Yaşanan maddi problemler ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginlik, Ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabilir.

    Quaresmaya çılgın teklif! 50 milyon...

    Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla ön plana çıkan ve asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Ricardo Quaresma'nın devre arasında ayrılması gündemde.

    Quaresmaya çılgın teklif! 50 milyon...

    Portekizli yıldız, siyah-beyazlı kulüpteki ikinci dönemini geçiriyor. İlk geldiği 2010 yılında çok başarılı olamayan ancak 2015-2016 sezonundaki dönüşüye birlikte siyah-beyazlı kulüpte 2 şampiyonlu yaşayan Quaresma, Çin kulüplerinin radarına girdi.

    Quaresmaya çılgın teklif! 50 milyon...

    35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 maça çıktı, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin'den 2 kulüp teklif getirdi.

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