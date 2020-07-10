Maç sonrası Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmayı değerlendiren usta gazeteci, siyah-beyazıların deneyimli sol beki Caner Erkin'in de yeni takımını duyurdu. İşte o yazı...