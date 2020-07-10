Maç sonrası Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı!
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmayı değerlendiren usta gazeteci, siyah-beyazıların deneyimli sol beki Caner Erkin'in de yeni takımını duyurdu. İşte o yazı...
10 Temmuz 2020 Cuma 10:45
Güncelleme: 10.07.2020 10:45
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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Kasımpaşa'yı Boyd, Boateng ve Güven Yalçın'ın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek üçüncülük iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, rakibini son dakikada bulduğu golle devirirken karşılaşmada ön plana çıkan isimlerden biri de Caner Erkin'di.
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Tecrübeli sol bek ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, takımının Boyd ile bulduğu ilk golün de asistini yaptı.
31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sözleşmesi sona eren futbolcusunun takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ardından kaleme aldığı yazısında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Caner Erkin'in anlaşma sağladığı takımı duyurdu. İşte Özbostan'ın o yazısı...
CANER DEĞERİNE DEĞER KATTI
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kasımpaşa karşısında Beşiktaş'ın sonuca kolay gideceğini bekliyordum ama dün nefis bir maç izledik. Aslında dünkü maçların hepsi muhteşemdi.. Her puanın altın gibi değerli olduğu haftalara girdik.. Maça gelirsek..