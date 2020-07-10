Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Spor yazarları da bu kritik mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdiler. İşte o yazılar...
10 Temmuz 2020 Cuma 08:23
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SİNAN VARDAR - RUS RULETİ
Beşiktaş oyuna iyi başladı. Caner'in pozitif enerjisi asiste döndü ve erken golle hepimizin kulaklarında Şampiyonlar Ligi'nin meşhur melodisi çalmaya başladı ki; Burak Yılmaz çıktı oyundan. Bütün bunlar ilk 10 dakika içinde oldu. Burak yoksa Beşiktaş da yoktu.
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"HALI SAHADA OYNASA BU KADAR KOLAY POZİSYON BULAMAZLARDI"
Korkulan başa gelirmiş; 29. dakikada Kasımpaşa 2-1 öne geçmişti bile... Tabii bir de lacivert-beyazlı ekibin kaçırdıkları vardı; Beşiktaş'ı Allah korudu ki; 4-1 olacaktı ilk yarım saatte. Kasımpaşa'nın hızlı forvetleri halı sahada oynasa bu kadar kolay pozisyon bulamazlardı.
Roco, Ruiz sapır sapır dökülürken, Gökhan Gönül'ün bulunduğu sağ kanat yol geçen hanına döndü. O sakatlanıp çıkınca Lens görevi hiç de fena yapmadı, çok da güzel bir asiste imza attı. Kasımpaşa özellikle ilk devrede maça ağırlığını koyarken ligin en iyi takımlarından biri olduğunu gösterdi. Caner ve Atiba, Kasımpaşa'nın oyun üstünlüğüne direnirken ikinci yarıda sahada daha dertli toplu bir Beşiktaş vardı sahada...
Uzun süreden yana futbolunu göremediğimiz Boateng, Burak Yılmaz gibi oynadı ve ikinci yarının hemen başında fırsatçılığıyla maça dengeyi getirdi. Tabii sıcak havanın etkisiyle son 20 dakikada maç gitti geldi, hatta Rus ruletine döndü.
Şimdi ne olacak? Açık ve net söyleyeyim; Beşiktaş 3'te 3 de yapabilir, 3'te sıfır da... Gerçek olan; önemli revizyona ihtiyaç var. Bu takım seneye olmaz, olamaz... Bu arada dün Quaresma'nın Dolmabahçe'deki büyük ihtimalle son maçıydı.