Jeremain Lens'e büyük tepki
Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in sergilediği performans taraftardan geçer not alamadı. Beklenen çıkışı yakalayaman Hollandalı yıldızın satın alma hakkının kullanılmasıyla siyah beyazlı yönetim taraftarının tepkisini çekmişti. Kupada Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oyuna başlayan Lens, futboluyla siyah beyazlı taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Taraftarlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.
İşte o tepkiler;
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