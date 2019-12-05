İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri

İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde ligde fırtına gibi esmeye başlayan Beşiktaş, sahasında 3. lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi iki ekibin teknik direktörlerinin tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor mücadelesi muhtemel 11'leri...

5 Aralık 2019 Perşembe 10:52 Güncelleme: 05.12.2019 10:52
İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de son haftaların flaş ekibi olmayı başaran Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı son 7 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi.

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İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri

Hal böyleyken morallerin yüksek olduğu siyah-beyazlılar Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Türkiye Kupası kulvarında da mücadele etmeye başlayacak.

İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri

Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek.

İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek. Takımın gol yükü, Umut Nayir'de olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

İşte Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor maçı muhtemel 11'leri

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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