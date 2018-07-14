İlhan Mansız: "Beşiktaş'ta gol sorunu kalmaz"

KUPA YİNE BİZİM OLACAK

İspanyol teknik adam Guti Hernandez de, taraftarlara seslenerek "Bizim olan kupayı bu sene yeniden kazanacağız" dedi. Bu sezonun zor geçeceğini ifade eden Guti, "Hocamız ve yönetimiz bana güvendi, buraya getirdiler. Avrupa Ligi elemelerinin yakın zamanda olması dezavantaj ama bunu başarabilecek gücümüz var. 2 sene üst üste gelen şampiyonluk var. Geçen sene kaybedilen şampiyonluk var. Bizim olan kupayı bu sene yeniden kazanacağız" diye konuştu.