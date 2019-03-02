Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

Beşiktaş'la büyük başarılara imza atan Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından siyah-beyazlıların hangi antrenörle yola devam edeceği açıklanmak üzere. Bu göreve en yakın isim olarak Guti görünüyor. İspanyol teknik adam, olası bir göreve gelme durumunda kendi raporunu belirledi. Takımda köklü değişikliklere gitmeyi planlayan Guti, raporunda birçok detaya yer verdi.