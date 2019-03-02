Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in görevi sezon sonu bırakıp Milli Takıma gitme kararı alması sonrası sarsılmıştı.
Yönetim içindeki kulislerde birçok teknik adamın ismi anılırken bu görev için en kuvvetli adayın Guti Hernandez olduğu öğrenildi.
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İspanyol teknik adam da olası bir göreve gelme durumunda kendi raporunu hazırladı. Bu raporda takımdı adeta baştan yaratacak
olan Hernandez, birçok oyuncuyla ilgili görüşlerini detaylıca açıkladı.
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-Dorukhan takımın değişilmez oyuncusu olacak. Bütün gelecek teklifleri reddedin.
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