Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor... - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

Beşiktaş'la büyük başarılara imza atan Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından siyah-beyazlıların hangi antrenörle yola devam edeceği açıklanmak üzere. Bu göreve en yakın isim olarak Guti görünüyor. İspanyol teknik adam, olası bir göreve gelme durumunda kendi raporunu belirledi. Takımda köklü değişikliklere gitmeyi planlayan Guti, raporunda birçok detaya yer verdi.
2 Mart 2019 Cumartesi 14:40 Güncelleme: 03.03.2019 14:11
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in görevi sezon sonu bırakıp Milli Takıma gitme kararı alması sonrası sarsılmıştı.
Yönetim içindeki kulislerde birçok teknik adamın ismi anılırken bu görev için en kuvvetli adayın Guti Hernandez olduğu öğrenildi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

İspanyol teknik adam da olası bir göreve gelme durumunda kendi raporunu hazırladı. Bu raporda takımdı adeta baştan yaratacak
olan Hernandez, birçok oyuncuyla ilgili görüşlerini detaylıca açıkladı.

FİKRET ORMAN, ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDA KONUŞTU! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

İşte o detaylar...

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

-Dorukhan takımın değişilmez oyuncusu olacak. Bütün gelecek teklifleri reddedin.

KAYSERİ'NİN GOLÜ GÜME GİTTİ! SPOR YAZARLARI KAYSERİ-BEŞİKTAŞ MAÇINI DEĞERLENDİRDİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! İşte hazırladığı rapor...

-Quaresma ile kesinlikle yollarımızı ayırmalıyız.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN