Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler... - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Ara transferde Beşiktaş'ta önemli yıldızlar takımdan ayrılmıştı. Takıma takviyeler de yapan siyah beyazlılarda bu kez de Şenol Güneş'in ayrılığı gündem oldu. Öte yandan takım içi huzursuzluklar da patlak verdi... İşte siyah beyazlılardaki son durumu ve isyan eden 4 futbolcu...

2 Mart 2019 Cumartesi 13:02 Güncelleme: 02.03.2019 13:07
Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...

Yönetimin büyük maddi fedakarlıklarla üçüncü şampiyonluk için oluşturduğu kadro, hedefine ulaşamayınca, parasal gelirler de azaldı. Yönetim yüksek maliyetli oyuncuların ücretlerini ödemekte zorluğa düştü.

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Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...

Yönetim kredi için bankaların kapısını çaldı. İstenen 96 milyon dolarlık krediye olumlu cevap gelmedi. Bu dönemde dolar ve euroda başlayan yükseliş, yönetimi mali açıdan iyice köşeye sıkıştırdı.

Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...

Futbolculara ve oyunculara yapılan ödemeler aksamaya başladı, huzursuzluk baş gösterdi. Yönetim için sıkıntılar daha da büyüdü, çözüm arayışları için futbolcularla müzakere edilmesi kararı alındı.

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Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...

Döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin, TL'ye çevrilmesi için ülkede yapılan kampanya da Beşiktaş yönetiminin bu girişiminde ilham oldu. Mali hedefleri şaşan yönetim, Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...

Ancak Siyah-Beyazlı yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara, alacaklarını TL'ye çevirip, kuru sabitleme teklifi yapmadı.

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