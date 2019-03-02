Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Ara transferde Beşiktaş'ta önemli yıldızlar takımdan ayrılmıştı. Takıma takviyeler de yapan siyah beyazlılarda bu kez de Şenol Güneş'in ayrılığı gündem oldu. Öte yandan takım içi huzursuzluklar da patlak verdi... İşte siyah beyazlılardaki son durumu ve isyan eden 4 futbolcu...