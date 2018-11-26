Gurbetçi operasyonunda ilk hamle Orkun! - Galeri - Fotomaç
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Gurbetçi operasyonunda ilk hamle Orkun!
Hollanda kulübünün genç yıldız adayı için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 07:53:01
Takımı gençleştirmek ve oyuncu maliyetlerini düşürmek için düğmeye basan Beşiktaş, Feyenoord'un 17 yaşındaki yıldız adayı Orkun Kökçü'ye talip oldu.
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Hollanda ekibinin ilk görüşmede genç 10 numara için 1.5 milyon Euro istediği, siyah-beyazlıların ise rakamı aşağıya çekmek için uğraş verdiği belirtildi.
Orkun, bu yıl Feyenoord U19 ve U21 takımlarıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
Gurbetçi oyuncu, A takımla da Hollanda Kupası'ndaki Gemert maçında forma şansı buldu ve bunu 1 gol atarak değerlendirmesini bildi.
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün yanı sıra üç genç yıldızı daha listesine aldığı öğrenildi.
İşte Kara Kartal'ın ilgilendiği diğer 3 genç yetenek: