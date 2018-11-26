Gurbetçi operasyonunda ilk hamle Orkun!

Hollanda kulübünün genç yıldız adayı için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 07:53:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





