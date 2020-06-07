Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Beşiktaş forması giyen genç futbolcunun talipleri artıyor. Özellikle Fransız kulüplerinin transfer listesinde bulunan siyah-beyazlı oyuncu için gelen 2.5 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Beşiktaş, Nimes ve Bordeaux'dan 6 milyon Euro talep etti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri