Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Beşiktaş forması giyen genç futbolcunun talipleri artıyor. Özellikle Fransız kulüplerinin transfer listesinde bulunan siyah-beyazlı oyuncu için gelen 2.5 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Beşiktaş, Nimes ve Bordeaux'dan 6 milyon Euro talep etti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

7 Haziran 2020 Pazar 08:17 Güncelleme: 07.06.2020 08:17
Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın için Fransa'dan resmi teklifler geldi. Bordeaux ve Nimes kulüpleri 21 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

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Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Sabah'ta yer alan habere göre Nimes, 2.5 milyon Euro, Bordeaux da 2 milyon Euro'luk tekliflerini Beşiktaş yönetimine sundu.

Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'a durum iletilirken, gelecek yıl planlarında Güven'e kritik bir rol vermeyi düşünen 47 yaşındaki çalıştırıcı bu bedelle satışının kazanç olmayacağını söyledi.

Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Teknik ekipten gelen bu değerlendirme sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız kulüplerine tekliflerinin düşük olduğunu bildirdi.

Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Siyah-beyazlı yönetim, Güven Yalçın'ı isteyen Bordeaux ve Nimes'ten 6 milyon Euro talep etti.

Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor

Geçtiğimiz sezonun başında Leverkusen'den transfer edilen milli futbolcu siyah-beyazlı formayla bugüne dek 45 maça çıkarken 10 gol attı, 5 de asist kaydetti.

Fransızlar onun peşinde! Beşiktaş 6 milyon Euro istiyor
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