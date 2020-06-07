Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi

Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlanması nedeniyle alternatif arayışlarına başlayan Beşiktaş, aradığı ismi Sırbistan'da buldu. Siyah-beyazlıların, 1.92'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
7 Haziran 2020 Pazar 06:42 Güncelleme: 07.06.2020 06:42
Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi

Lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eksik bölgeler için arayışlar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi

Karius'un takımdan ayrılması nedeniyle önceliği kaleci takviyesine veren siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de girişimleri sürdürüyor.

Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi

Süper Lig'de bu sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kartal, Burak Yılmaz'ın yaşlanması ve sık sık sakatlanması nedeniyle kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi

Bu doğrultuda listesine aldığı birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, kaliteli bir golcüyle daha temas kurdu.

Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi

YENİ HEDEF UMAR SADIQ!

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin, Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için harekete geçtiği ve kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA