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Kartal'a 1.92'lik dev golcü! İşte Burak Yılmaz'ın alternatifi
Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlanması nedeniyle alternatif arayışlarına başlayan Beşiktaş, aradığı ismi Sırbistan'da buldu. Siyah-beyazlıların, 1.92'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
7 Haziran 2020 Pazar 06:42
Güncelleme: 07.06.2020 06:42
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Lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eksik bölgeler için arayışlar devam ediyor.
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Karius'un takımdan ayrılması nedeniyle önceliği kaleci takviyesine veren siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de girişimleri sürdürüyor.
Süper Lig'de bu sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kartal, Burak Yılmaz'ın yaşlanması ve sık sık sakatlanması nedeniyle kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.
Bu doğrultuda listesine aldığı birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, kaliteli bir golcüyle daha temas kurdu.
YENİ HEDEF UMAR SADIQ!
Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin, Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için harekete geçtiği ve kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı belirtildi.