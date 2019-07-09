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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...
Yaz transfer döneminde sessiz kalan ve yeni sezon hazırlıkları için bugün topbaşı yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Adem Ljajic, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenen Beşiktaş'ın adı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile anılıyordu. Oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlıların, yine bir dönem Fenerbahçe forması giyen başka bir yıldız isimle daha ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar....
9 Temmuz 2019 Salı 07:52
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Yeni sezon hazırlıkları için bugün topbaşı yapan olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.
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Siyah-beyazlı yönetim, kampın ilk ayağına en azından transferlerin bir kısmını yetiştirmek istiyor.
Adem Ljajic, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerini resmen açıklaması beklenen Kara Kartal Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı transfer edeceği iddia edilmişti.
Ancak Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe forması giyen başka bir yıldız için girişimlere başladığı öğrenildi.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi daha önce de gündeme gelen Lazar Markovic için harekete geçti.