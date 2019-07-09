Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...

Yaz transfer döneminde sessiz kalan ve yeni sezon hazırlıkları için bugün topbaşı yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Adem Ljajic, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenen Beşiktaş'ın adı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile anılıyordu. Oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlıların, yine bir dönem Fenerbahçe forması giyen başka bir yıldız isimle daha ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar....
9 Temmuz 2019 Salı 07:52
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...

Yeni sezon hazırlıkları için bugün topbaşı yapan olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...

Siyah-beyazlı yönetim, kampın ilk ayağına en azından transferlerin bir kısmını yetiştirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...

Adem Ljajic, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerini resmen açıklaması beklenen Kara Kartal Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı transfer edeceği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...

Ancak Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe forması giyen başka bir yıldız için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...

Yeni Şafak'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi daha önce de gündeme gelen Lazar Markovic için harekete geçti.

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