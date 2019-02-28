Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...
Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe karşısında alınan şok beraberlik sonrası takımdaki geleceği tartışılan Şenol Güneş'in yerine geçecek isim kim olacak? Siyah beyazlıların teknik direktör bakımından vereceği tarihi kararın ayrıntılar şöyle...
Öne çıkan isimlerden biri Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad Cidde'deki görevini bırakan Slaven Bilic... Hırvat teknik adam da Siyah-Beyazlılar'a dönmeye sıcak bakıyor.
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Eski futbolcularının kulüplerin de hoca olarak da efsane olmasını isteyen Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada yönetime seslerine duyurmaya çalışıyor. Yönetim de 46 yaşındaki genç çalıştırıcıya sıcak baksa da biraz çekinceli.
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