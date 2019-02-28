Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın... - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe karşısında alınan şok beraberlik sonrası takımdaki geleceği tartışılan Şenol Güneş'in yerine geçecek isim kim olacak? Siyah beyazlıların teknik direktör bakımından vereceği tarihi kararın ayrıntılar şöyle...

28 Şubat 2019 Perşembe 10:16 Güncelleme: 28.02.2019 10:29
Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta koltuğu sallanan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör adayları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Gündemdeki isimler hemen belli olurken yönetim kararı hemen hemen verdi.

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Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...

Devre arasında Güneş'in milli takımın başına geçecek iddiaları üzerine gündeme gelen Tamer Tuna'nın yeniden Göztepe'ye dönmesi sonrası aday sayısı azaldı.

Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...

Öne çıkan isimlerden biri Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad Cidde'deki görevini bırakan Slaven Bilic... Hırvat teknik adam da Siyah-Beyazlılar'a dönmeye sıcak bakıyor.

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Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...

Yönetim, Şenol Güneş ayrılma ihtimali üzerine tecrübeli bir yabancı teknik direktör üzerine dursa da Siyah-Beyazlı taraftar Alanyaspor'da mucizeler yaratan efsane oyuncularından Sergen Yalçın'ı takımlarının başında görmek istiyor.

Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...

Eski futbolcularının kulüplerin de hoca olarak da efsane olmasını isteyen Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada yönetime seslerine duyurmaya çalışıyor. Yönetim de 46 yaşındaki genç çalıştırıcıya sıcak baksa da biraz çekinceli.

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