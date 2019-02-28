Beşiktaş'tan tarihi karar! Sergen Yalçın...

Eski futbolcularının kulüplerin de hoca olarak da efsane olmasını isteyen Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada yönetime seslerine duyurmaya çalışıyor. Yönetim de 46 yaşındaki genç çalıştırıcıya sıcak baksa da biraz çekinceli.

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