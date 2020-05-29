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Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon planlamasını minimum maliyet üzerinden yapan siyah-beyazlılar gelecek vaat eden isimler üzerinde durma kararı aldı. Buna göre 5 isme imza attıracak olan Kartal, Süleyman Seba modelini örnek alacak. İşte Beşiktaş'ın imza attıracağı 5 isim ve izlenecek yol haritası...

29 Mayıs 2020 Cuma 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





