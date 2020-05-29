Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon planlamasını minimum maliyet üzerinden yapan siyah-beyazlılar gelecek vaat eden isimler üzerinde durma kararı aldı. Buna göre 5 isme imza attıracak olan Kartal, Süleyman Seba modelini örnek alacak. İşte Beşiktaş'ın imza attıracağı 5 isim ve izlenecek yol haritası...
29 Mayıs 2020 Cuma 12:38
Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle mali açıdan kulüpler ciddi zorluklarla mücadele etmek zorunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Bu durum, kulüpleri zorunlu olarak gençleştirme operasyonuna yöneltti.

Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş da bu kapsamda altyapıdan genç futbolculara yatırım yapmaya devam edecek ve 5 futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

KİRALAMA MODELİ DE YİNE DEVREDE OLACAK!
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte 'gençlik devrimi' başlatacak olan Kartal, gençlerin bazılarını kadroda tutacak.

Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Diğerlerini ise Fatih Aksoy örneğinde olduğu gibi Beşiktaş'a ileride daha fazla katkı sağlamaları için düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralayacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA