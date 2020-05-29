Beşiktaş'tan Seba modeli ve 5 imza!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon planlamasını minimum maliyet üzerinden yapan siyah-beyazlılar gelecek vaat eden isimler üzerinde durma kararı aldı. Buna göre 5 isme imza attıracak olan Kartal, Süleyman Seba modelini örnek alacak. İşte Beşiktaş'ın imza attıracağı 5 isim ve izlenecek yol haritası...
29 Mayıs 2020 Cuma 12:38
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Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle mali açıdan kulüpler ciddi zorluklarla mücadele etmek zorunda.
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Bu durum, kulüpleri zorunlu olarak gençleştirme operasyonuna yöneltti.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş da bu kapsamda altyapıdan genç futbolculara yatırım yapmaya devam edecek ve 5 futbolcuyla sözleşme imzalayacak.
KİRALAMA MODELİ DE YİNE DEVREDE OLACAK! Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte 'gençlik devrimi' başlatacak olan Kartal, gençlerin bazılarını kadroda tutacak.
Diğerlerini ise Fatih Aksoy örneğinde olduğu gibi Beşiktaş'a ileride daha fazla katkı sağlamaları için düzenli forma giyebilecekleri takımlara kiralayacak.