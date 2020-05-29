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Belçika'nın kahramanı Beşiktaş'a! Transfer sözü alındı

Beşiktaş, yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara ve takıma kiralık olarak katabileceği isimlere yönelmişti. Siyah-beyazlılara müjde ise Fransız ekibinden geldi. Beşiktaş'a transferde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağının sözü verildi. İşte gündemdeki isim ve transfer detayları...

29 Mayıs 2020 Cuma 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





