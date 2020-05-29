Belçika'nın kahramanı Beşiktaş'a! Transfer sözü alındı
Beşiktaş, yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara ve takıma kiralık olarak katabileceği isimlere yönelmişti. Siyah-beyazlılara müjde ise Fransız ekibinden geldi. Beşiktaş'a transferde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağının sözü verildi. İşte gündemdeki isim ve transfer detayları...
29 Mayıs 2020 Cuma 06:45
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bazı isimlerin testlerinin pozitif çıkmış, daha sonra yapılan açıklamada pozitif çıkan sonuçlarda dahil tüm testler negatife dönmüştü.
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Testlerin negatife dönmesinin ardından siyah-beyazlılar 12 Haziran'da başlayacak süper Lig için hazırlıklarına başlamıştı.
Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalmış ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı.
Corona virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı Beşiktaş daha çok sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kiralık isimlere yönelmişti.
Beşiktaş'a transferle ilgili açık bir teklif Fransız ekibi Monaco'dan geldi.