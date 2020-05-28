Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer operasyonu başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar 5 transfer bombası patlatarak yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Bu 5 isimden birinin şu anda Galatasaray forması giymesi dikkat çeken detay olarak öne çıktı. Kartal'ın sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için hazırladığı teklif de ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın transfer harekatının detayları...
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:49
Güncelleme: 28.05.2020 12:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş kulübüne başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş için doğru oyuncuyu aramaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Buna göre siyah-beyazlılara transferde 5 isim ön plana çıkarken, bu futbolculardan birinin Galatasaray forması giymesi dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın transfer harekatı...
N'SAKALA DA ANLAŞMA TAMAM! Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.
Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık anlaşma sağlandı.