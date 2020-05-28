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Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer operasyonu başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar 5 transfer bombası patlatarak yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Bu 5 isimden birinin şu anda Galatasaray forması giymesi dikkat çeken detay olarak öne çıktı. Kartal'ın sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için hazırladığı teklif de ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın transfer harekatının detayları...

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:49 Güncelleme: 28.05.2020 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





