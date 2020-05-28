Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer operasyonu başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar 5 transfer bombası patlatarak yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. Bu 5 isimden birinin şu anda Galatasaray forması giymesi dikkat çeken detay olarak öne çıktı. Kartal'ın sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için hazırladığı teklif de ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın transfer harekatının detayları...
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:49 Güncelleme: 28.05.2020 12:49
Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

Beşiktaş kulübüne başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş için doğru oyuncuyu aramaya devam ediyor.

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Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

Buna göre siyah-beyazlılara transferde 5 isim ön plana çıkarken, bu futbolculardan birinin Galatasaray forması giymesi dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın transfer harekatı...

Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

N'SAKALA DA ANLAŞMA TAMAM!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.

Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık anlaşma sağlandı.

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