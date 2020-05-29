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Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!
Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken Göztepe'nin iki ismi transfer gözdesi konumuna gelmişti. Bu iki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe yaptığı sözleşme yenileme teklifine olumlu yanıt alamadı. Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakarlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.
29 Mayıs 2020 Cuma 13:26
Güncelleme: 29.05.2020 13:27
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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi.
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Süper Lig'de, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni fikstüre göre, corona virüsü salgını sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a karşı seyircisiz oynayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Sözleşmeleri sona erecek 15 oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.
TEKLİFİ REDDETTİLER! Özellikle mukaveleleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsıldı.
Göztepe'nin deneyimli file bekçisi Beto'ya Beşiktaş'ın ilgisi olduğu bilinirken, başarılı stoper Titi ise Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.
Futbolcuların şu an için indirime gitmeye yanaşmadığı ve Başkan Mehmet Sepil'in bu 4 isimle kıran kırana pazarlık yaptığı bildirildi.