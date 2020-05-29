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Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken Göztepe'nin iki ismi transfer gözdesi konumuna gelmişti. Bu iki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe yaptığı sözleşme yenileme teklifine olumlu yanıt alamadı. Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakarlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:26 Güncelleme: 29.05.2020 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





