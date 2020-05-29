Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken Göztepe'nin iki ismi transfer gözdesi konumuna gelmişti. Bu iki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe yaptığı sözleşme yenileme teklifine olumlu yanıt alamadı. Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakarlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.
29 Mayıs 2020 Cuma 13:26 Güncelleme: 29.05.2020 13:27
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi.


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Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Süper Lig'de, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni fikstüre göre, corona virüsü salgını sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a karşı seyircisiz oynayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Sözleşmeleri sona erecek 15 oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.


Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

TEKLİFİ REDDETTİLER!
Özellikle mukaveleleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Göztepe'nin deneyimli file bekçisi Beto'ya Beşiktaş'ın ilgisi olduğu bilinirken, başarılı stoper Titi ise Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

Futbolcuların şu an için indirime gitmeye yanaşmadığı ve Başkan Mehmet Sepil'in bu 4 isimle kıran kırana pazarlık yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi!

YOLLAR AYRILACAK!
Göztepe yönetiminin fedakarlık yapmaya yanaşmayan isimlerle yollarını ayırmayı düşündüğü belirtildi.

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