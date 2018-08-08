Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

Orman, Güneş'le görüştü

Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı görüşme sonrasında kaleci konusunda fikir alışverişi yaptığı belirlendi. İkilinin yabancı bir kaleci konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.