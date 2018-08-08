Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

Kartal, Guti'nin önerdiği Real Madrid'li kaleciyi listenin başına aldı. Ospina'da yaşanan pürüz nedeniyle Kiko Casilla için kiralama teklifi yapılacak
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:05:37
Güncelleme: 01:16:19
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Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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Yardımcı hoca Guti'nin önerisiyle Siyah-Beyazlı yönetim Real Madrid'de ikinci kaleci olan 31 yaşındaki Kiko Casilla için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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Bu oyuncuya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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Orman, Güneş'le görüştü
Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı görüşme sonrasında kaleci konusunda fikir alışverişi yaptığı belirlendi. İkilinin yabancı bir kaleci konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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Geçen sezon 17 maçta oynadı
Bu görüşmenin ardından Guti'nin tavsiye ettiği Kiko Casilla için harekete geçme kararı alındı. İspanyol kaleci geçtiğimiz sezon La Liga'da 10, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıktı.
Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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Bu hafta teklif yapılacak
Ospina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle Casilla'yı listenin başına alan Siyah- Beyazlı yönetimin bu hafta içersinde Real Madrid'e kiralama teklif yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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Real'de şansı yok
Real Madrid'de üst düzey 4 kalecinin olması nedeniyle Kiko Casilla'nın Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğu öne sürüldü.