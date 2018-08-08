Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!

    Kartal, Guti'nin önerdiği Real Madrid'li kaleciyi listenin başına aldı. Ospina'da yaşanan pürüz nedeniyle Kiko Casilla için kiralama teklifi yapılacak
    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:05:37 Güncelleme: 01:16:19
    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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    • 7
    Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

    Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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    Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

    Yardımcı hoca Guti'nin önerisiyle Siyah-Beyazlı yönetim Real Madrid'de ikinci kaleci olan 31 yaşındaki Kiko Casilla için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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    Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

    Bu oyuncuya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.

    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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    Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

    Orman, Güneş'le görüştü

    Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı görüşme sonrasında kaleci konusunda fikir alışverişi yaptığı belirlendi. İkilinin yabancı bir kaleci konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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    Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

    Geçen sezon 17 maçta oynadı

    Bu görüşmenin ardından Guti'nin tavsiye ettiği Kiko Casilla için harekete geçme kararı alındı. İspanyol kaleci geçtiğimiz sezon La Liga'da 10, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıktı.

    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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    Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

    Bu hafta teklif yapılacak

    Ospina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle Casilla'yı listenin başına alan Siyah- Beyazlı yönetimin bu hafta içersinde Real Madrid'e kiralama teklif yapacağı öğrenildi.

    Beşiktaş'tan Kiko Casilla sürprizi!
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    Beşiktaştan Kiko Casilla sürprizi!

    Real'de şansı yok

    Real Madrid'de üst düzey 4 kalecinin olması nedeniyle Kiko Casilla'nın Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğu öne sürüldü.

    (Takvim)

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