Beşiktaştan Çin harekatı! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş'tan Çin harekatı!

    Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye giden Anderson Talisca, siyahbeyazlılara 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Alan'ı önerdi. İlk görüşmeler olumlu geçti
    15 Kasım 2018 Perşembe, 23:49:24 Güncelleme: 07:48:12
    Beşiktaştan Çin harekatı!

    Ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir forvet alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, rotasını Çin'e çevirdi.

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    Beşiktaştan Çin harekatı!

    Siyah-beyazlıların, Çin Ligi'ni ikinci sırada bitiren Guangzhou Evergrande'nin 19 Ocak'ta sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forveti Alan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    Beşiktaştan Çin harekatı!

    Forma giydiği 12 maça 13 gol atmasına rağmen teknik direktör Cannavaro'nun, rakibine dirsek attığı için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 8 hafta ceza alan ve 10 hafta da kadro dışı bıraktığı Alan'ın sözleşmesinin uzatılmasını istemediği bildirildi.

    Beşiktaştan Çin harekatı!

    Beşiktaş'ın da bu fırsattan istifade Alan'ın menajeri Felix'le anlaştığı ve iki tarafın protokol imzaladığı bildirildi.

    Beşiktaştan Çin harekatı!

    Protokolün detayları hakkında bilgi verilmezken, Alan'ın Beşiktaş'ı seçmesinde Talisca'nın da önemli payının bulunduğu da ifade edildi.

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