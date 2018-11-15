Beşiktaştan Çin harekatı!

Forma giydiği 12 maça 13 gol atmasına rağmen teknik direktör Cannavaro'nun, rakibine dirsek attığı için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 8 hafta ceza alan ve 10 hafta da kadro dışı bıraktığı Alan'ın sözleşmesinin uzatılmasını istemediği bildirildi.