Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Pandemi sürecinde bir çok isimle temasa geçen ancak yüz yüze görüşme olmadığı için resmi girişimleri askıya alan Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı file bekçisi ile kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

3 Haziran 2020 Çarşamba 06:48 Güncelleme: 03.06.2020 06:48
Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Pandemi sürecinde birçok isimle temasa geçen ancak yüz yüze görüşme olmadığı için resmi girişimleri askıya alan Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Birçok bölgeye transfer yapması beklenen Kara Kartal'ın takviyedeki önceliklerinden biri de kaleci transferi...

Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

26 yaşındaki file bekçisinin ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılar, aradığı kaleciyi buldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA