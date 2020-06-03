Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Pandemi sürecinde bir çok isimle temasa geçen ancak yüz yüze görüşme olmadığı için resmi girişimleri askıya alan Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı file bekçisi ile kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri