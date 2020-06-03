Beşiktaş'tan çifte pençe! 1 ve 10 numara geliyor

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Pandemi sürecinde bir çok isimle temasa geçen ancak yüz yüze görüşme olmadığı için resmi girişimleri askıya alan Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı file bekçisi ile kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile prensipte anlaştı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
3 Haziran 2020 Çarşamba 06:48
Güncelleme: 03.06.2020 06:48
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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Pandemi sürecinde birçok isimle temasa geçen ancak yüz yüze görüşme olmadığı için resmi girişimleri askıya alan Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı.
Birçok bölgeye transfer yapması beklenen Kara Kartal'ın takviyedeki önceliklerinden biri de kaleci transferi...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
26 yaşındaki file bekçisinin ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılar, aradığı kaleciyi buldu.