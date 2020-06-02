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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! İşte idmandan kareler...
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor! İşte idmandan kareler...
Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdüğü hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli olduğu gözlendi. İşte idmandan kareler...
2 Haziran 2020 Salı 13:59
Güncelleme: 02.06.2020 14:17
12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için çalışmalarına sürdüren ekiplerden Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.