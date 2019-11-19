Beşiktaş'tan çifte bomba!

Süper Lig'de son haftalarda yükselen bir grafik çizen Beşiktaş, serisini sürdürmek istiyor. Milli aranın ardından zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar hedef mutlak galibiyet. Öte yandan ligde ikinci yarının hesaplarını da şimdiden yapmaya başlayan Kartal, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...

19 Kasım 2019 Salı 07:36 Güncelleme: 19.11.2019 07:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





