Süper Lig'de son haftalarda yükselen bir grafik çizen Beşiktaş, serisini sürdürmek istiyor. Milli aranın ardından zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar hedef mutlak galibiyet. Öte yandan ligde ikinci yarının hesaplarını da şimdiden yapmaya başlayan Kartal, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
19 Kasım 2019 Salı 07:36
Güncelleme: 19.11.2019 07:36
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Beşiktaş'tan çifte bomba!
Süper Lig'de oynadığı son 6 mücadelede de mağlubiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, bu yükselişini sürdürmek istiyor.
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Beşiktaş'tan çifte bomba!
Son olarak sahasında Denizlispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan N'Koudou'nun attığı gol ile 1-0 galip ayrılmıştı.
Beşiktaş'tan çifte bomba!
Milli aranın ardından ligin 12. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet.
Beşiktaş'tan çifte bomba!
Öte yandan ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Kartal'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Beşiktaş'tan çifte bomba!
Abdullah Avcı'nın verdiği bir röportajda da transferler gerçekleştireceklerini söylemesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.