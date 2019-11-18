Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Ara transfer dönemi için takviye çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda takımda gönderilecek ilk isim belli olurken, yönetimin yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

18 Kasım 2019 Pazartesi 22:39
Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle sezonu şampyonlukla taçlandırmak isteyen Kara Kartal'da gözler ocak ayına çevrildi.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlıların önceliği ise forvet transferi...

Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Sezon başında bu yana sakatlığı sebebiyle düzenli olarak oynayamayan Burak Yılmaz'dan beklenen katkıyı alamayan Beşiktaş'ta forvet rotasyonundaki diğer isimler Güven Yalçın ve Umut Nayir de istenilen performansı sergileyemediler.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 21 maça çıkan ikili, sadece 5 gol kaydedebildi.

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