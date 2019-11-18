Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinirken transferde izleyecekleri yolu da açıkladı. İşte Abdullah Avcı'nın transfer planı...

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





