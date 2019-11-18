Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinirken transferde izleyecekleri yolu da açıkladı. İşte Abdullah Avcı'nın transfer planı...
18 Kasım 2019 Pazartesi 20:32
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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Birçok konuda konuşan Avcı, devre arası transfer planını da açıkladı.
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
İŞTE O AÇIKLAMALAR...
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında forvet ile kanat transferi yapmak istediklerini söyledi.
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Burak Yılmaz'a yardımcı olacak bir futbolcu düşündüklerini kaydeden Avcı, "Forvete alternatif düşünüyoruz, saklamaya gerek yok."