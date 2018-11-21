Beşiktaştan Burak Yılmaza: Bonservissiz gel

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'da kadro dışı kalan yıldız forvete, "Alacağına karşılık (5.5 milyon euro) bonservisini al, seni kadromuzda görmeyi isteriz" dedi.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:02:27
Güncelleme: 07:54:22
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren siyah- beyazlılar, rotasını bir kez daha Burak Yılmaz'a çevirdi.
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Bursaspor maçında taraftarlara ve teknik direktör Ünal Karaman'a yaptığı hareketler nedeniyle bordo-mavili yönetim Burak Yılmaz için 'kadro dışı' bırakma alınca, Beşiktaş yönetimi de bir kez daha harekete geçti.
Burak için siyah beyazlılar sezon başında da devreye girmiş ancak transfer son dakika olmamıştı.
Cenk Tosun ve Alvaro Negredo'yu gönderdikten sonra gol yollarında sıkıntı çeken Kara Kartallar; Love, Larin ve Mustafa Pektemek'ten umduğunu bulamadığı için Burak Yılmaz için bir kez daha girişimlere başlama kararı aldı.
BEDAVAYA HİÇ BİR YERE GİDEMEZ
Ancak Beşiktaş yönetiminin bu konuda Burak Yılmaz'a bir şart koştuğu öğrenildi.