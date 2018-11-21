Beşiktaştan Burak Yılmaza: Bonservissiz gel - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a: "Bonservissiz gel"

    Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'da kadro dışı kalan yıldız forvete, "Alacağına karşılık (5.5 milyon euro) bonservisini al, seni kadromuzda görmeyi isteriz" dedi.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:02:27 Güncelleme: 07:54:22
    Beşiktaştan Burak Yılmaza: Bonservissiz gel

    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren siyah- beyazlılar, rotasını bir kez daha Burak Yılmaz'a çevirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaştan Burak Yılmaza: Bonservissiz gel

    Bursaspor maçında taraftarlara ve teknik direktör Ünal Karaman'a yaptığı hareketler nedeniyle bordo-mavili yönetim Burak Yılmaz için 'kadro dışı' bırakma alınca, Beşiktaş yönetimi de bir kez daha harekete geçti.

    Beşiktaştan Burak Yılmaza: Bonservissiz gel

    Burak için siyah beyazlılar sezon başında da devreye girmiş ancak transfer son dakika olmamıştı.

    Beşiktaştan Burak Yılmaza: Bonservissiz gel

    Cenk Tosun ve Alvaro Negredo'yu gönderdikten sonra gol yollarında sıkıntı çeken Kara Kartallar; Love, Larin ve Mustafa Pektemek'ten umduğunu bulamadığı için Burak Yılmaz için bir kez daha girişimlere başlama kararı aldı.

    Beşiktaştan Burak Yılmaza: Bonservissiz gel

    BEDAVAYA HİÇ BİR YERE GİDEMEZ

    Ancak Beşiktaş yönetiminin bu konuda Burak Yılmaz'a bir şart koştuğu öğrenildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN