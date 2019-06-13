Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket eden Beşiktaş yönetimi birçok oyuncuyu gündemine aldı. Bu kapsamda önceki senelerde takıma yıldız isimler kazandıran Umut Güner transferde devreye girdi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte transferin detayları...

13 Haziran 2019 Perşembe 20:21 Güncelleme: 13.06.2019 20:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





