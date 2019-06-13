Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor! - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket eden Beşiktaş yönetimi birçok oyuncuyu gündemine aldı. Bu kapsamda önceki senelerde takıma yıldız isimler kazandıran Umut Güner transferde devreye girdi ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte transferin detayları...
13 Haziran 2019 Perşembe 20:21 Güncelleme: 13.06.2019 20:21
Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan siyah-beyazlılar, transfer harekatına başladı.

Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!

Bu transfer harekatında geçtiğimiz senelerde takıma birçok yıldız ismi katan Umut Güner başrolü oynayacak.

Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!

Güner, Abdullah Avcı'nın gözdesi olan oyuncunun temsilcileri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

İşte transferin detayları...

Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Everton'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı takibe aldı.

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