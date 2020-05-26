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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Siyah-beyazlılarda ilk olarak, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve eski takımları Fenerbahçe'ye geri dönecekleri konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği masaya yatırıldı. Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcularla ilgili flaş bir karar aldıkları öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri...
26 Mayıs 2020 Salı 19:33
Güncelleme: 26.05.2020 19:43
Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta iç ve dış transfer çalışmaları hız kazandı.
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Corona virüsünü atlatan ve cuma günü karantina süreci sona erecek olan başkan Ahmet Nur Çebi, evinde olduğu bu süre zarfında ekibiyle telekonferans yoluyla çalışmalarını sürdürüyor.
Çebi'nin karantina süreci sonrasındaki ilk hamlesi, sözleşmesi bitecek oyuncularla temasa geçmek olacak.
Bu doğrultuda ilk görüşülecek isimler Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek olan iki futbolcunun eski takımları Fenerbahçe'ye dönecekleri öne sürülmüştü.