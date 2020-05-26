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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Siyah-beyazlılarda ilk olarak, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve eski takımları Fenerbahçe'ye geri dönecekleri konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği masaya yatırıldı. Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcularla ilgili flaş bir karar aldıkları öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri...

26 Mayıs 2020 Salı 19:33 Güncelleme: 26.05.2020 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





