Beşiktaş'ta flaş gelişme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta flaş gelişme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bir yandan 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Siyah-beyazlılarda ilk olarak, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve eski takımları Fenerbahçe'ye geri dönecekleri konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği masaya yatırıldı. Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcularla ilgili flaş bir karar aldıkları öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş haberleri...
26 Mayıs 2020 Salı 19:33 Güncelleme: 26.05.2020 19:43
Beşiktaş kararını verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta iç ve dış transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş kararını verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Corona virüsünü atlatan ve cuma günü karantina süreci sona erecek olan başkan Ahmet Nur Çebi, evinde olduğu bu süre zarfında ekibiyle telekonferans yoluyla çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş kararını verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Çebi'nin karantina süreci sonrasındaki ilk hamlesi, sözleşmesi bitecek oyuncularla temasa geçmek olacak.

Beşiktaş kararını verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Bu doğrultuda ilk görüşülecek isimler Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş kararını verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek olan iki futbolcunun eski takımları Fenerbahçe'ye dönecekleri öne sürülmüştü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA