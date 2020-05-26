Anderson Talisca sinyali verdi! "Geri döneceğim"
Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca açıklamalarda bulundu. İsmi yeniden Beşiktaş ile anılan Talisca, transferde geri dönüş sinyalini verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"
"Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık."
"BURADA KALMAYA ODAKLANDIM"
"Sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Ben gelecek adına değil de şimdiki zaman adına neler yapabileceğimi düşünüyorum, hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Biliyorum ki Tanrı beni doğru yola doğru yönlendirecek. Bir kulüpte oynarken, ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anda Evergrande'de kalmaya odaklanmış durumdayım."