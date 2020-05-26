Anderson Talisca sinyali verdi! 'Geri döneceğim' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Anderson Talisca sinyali verdi! "Geri döneceğim"

Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Brezilyalı yıldız Anderson Talisca açıklamalarda bulundu. İsmi yeniden Beşiktaş ile anılan Talisca, transferde geri dönüş sinyalini verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

26 Mayıs 2020 Salı 20:45
Anderson Talisca sinyali verdi! Geri döneceğim

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Anderson Talisca sinyali verdi! Geri döneceğim

Skorer'in derlediği habere göre, Talisca'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Anderson Talisca sinyali verdi! Geri döneceğim

"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"

"Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık."

Anderson Talisca sinyali verdi! Geri döneceğim

"GUANGZHOU'DA TARİH YAZIYORUM"

"Guangzhou ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Goller, asistler yapıyorum, kupa kazandım. Bir futbolcu başka ne isteyebilir ki? Tanrı'ya şükürler olsun, burada tarih yazıyorum. Birçok arkadaşım da burada."

Anderson Talisca sinyali verdi! Geri döneceğim

"BURADA KALMAYA ODAKLANDIM"

"Sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Ben gelecek adına değil de şimdiki zaman adına neler yapabileceğimi düşünüyorum, hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Biliyorum ki Tanrı beni doğru yola doğru yönlendirecek. Bir kulüpte oynarken, ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anda Evergrande'de kalmaya odaklanmış durumdayım."

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