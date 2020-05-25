Beşiktaş'tan Feyenoordlu Leroy Fer'e flaş teklif!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ın, Feyenoord'da forma giyen Leroy Fer için yaptığı sözleşme teklifi ortaya çıktı. İşte Kara Kartal'ın Fer'e önerdiği kontratın detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri
25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:36
Güncelleme: 25.05.2020 19:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de geride kalan 26 haftayı 44 puanla tamamlayan ve 5. sırada bulunan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orta sahaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlı ekip yaşanan mali kriz nedeniyle bonservissiz ve kiralık futbolculara yöneldi.
Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre Beşiktaş, Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer için 3 yıllık bir sözleşme teklifi yaptı.
Feyenoord'da kazandığı ücretten daha fazla bir bedel öneren Beşiktaş'ın Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
LEROY FER KİMDİR?
5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelen Leroy Fer, futbola Feyenoord altyapısında başladı.
Sırayla Norwich City ve QPR'da oynayan Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e transfer oldu. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.