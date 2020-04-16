Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkışı! Sözleşmesi feshedildi mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkışı! Sözleşmesi feshedildi mi?

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi gün geçtikçe büyüyor... Siyah beyazlılardan istediği kontratı alamayan yıldız futbolcunun kulübünü şoke eden bir karar aldığı ve sözleşmesini feshettiği iddia edildi! Öte yandan siyah beyazlı yöneticiler, Dorukhan'ın sözleşmesinde 'tek taraflı fesih hakkının olmadığını' açıkladı! İşte yaşananlar...
16 Nisan 2020 Perşembe 09:33 Güncelleme: 16.04.2020 12:19
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkışı! Sözleşmesi feshedildi mi?

350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkışı! Sözleşmesi feshedildi mi?

Loris Karius da parasının ödenmemesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini bildirirken, Jeremain Lens ve Cyle Larin de aynı taleple kulübe ihtarname gönderdi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkışı! Sözleşmesi feshedildi mi?

Beşiktaş'ta günlerdir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz konusu genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkışı! Sözleşmesi feshedildi mi?

2018-19 sezonunun başında 150 bin Euro karşılığında transfer edilen Dorukhan daha sonra iyileştirme yapılacağı vaadiyle 350 bin Euro karşılığında kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz çıkışı! Sözleşmesi feshedildi mi?

İlk sezonunda ilk 11 hafta kulübede oturduktan sonra ligin 12. haftasında Sivas'a karşı sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu sakatlık ve cezalı olarak kaçırdığı 3 maçın dışında sezonun sonuna kadar ilk 11'de görev yaptı.

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