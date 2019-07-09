Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby

Siyah-beyazlılar 36 yaşına gelen Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson yerine Hamburg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Lewis Holtby'i bedelsiz almak istiyor. Bir diğer ise Hannover'de forma giyen Walace Souza Silva.

9 Temmuz 2019 Salı 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





