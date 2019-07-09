Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby

Siyah-beyazlılar 36 yaşına gelen Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson yerine Hamburg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Lewis Holtby'i bedelsiz almak istiyor. Bir diğer ise Hannover'de forma giyen Walace Souza Silva.
9 Temmuz 2019 Salı 07:52
Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby

Transfer döneminin suskun ekiplerinden biri olan Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby

Beşiktaş Hamburg'la sözleşmesi biten 28 yaşındaki Lewis Holtby için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby

Alman futbolcuya teknik heyetten de onay çıktığı belirtildi. Bu transfer için girişimler önümüzdeki hafta hız kazanacak.

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Siyah beyazlılar başarılı orta saha oyuncusuna yıllık 1 milyon 200 bin euro maaş vermeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby

ADA'DA BEKLEDİĞİNİ BULAMADI
36 yaşına gelen Atiba'nın mevkiisi için düşünülen Lewis Holtby, ofansif orta saha dışında 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

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